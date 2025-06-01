Le rû de la Liovette Guignecourt Oise

Entre bois, champs et vallée, cette boucle de 10,5 km vous permet de découvrir quelques chemins du Beauvaisis. Dans le village de Guignecourt, en laissant vos pas suivre le cours de la Liovette, vous pourrez visiter la remarquable église Saint-Aubin ou observer des graffiti anciens sur les murs extérieurs de cet édifice religieux.

English : Le rû de la Liovette

Between woods, fields and valley, this 10.5 km loop allows you to discover some of the paths of Beauvaisis. In the village of Guignecourt, letting your steps follow the course of the river Liovette, you can visit the remarkable Saint-Aubin church or observe ancient graffiti on the outside walls of this religious building.

Deutsch : Le rû de la Liovette

Zwischen Wäldern, Feldern und dem Tal können Sie auf diesem 10,5 km langen Rundweg einige Wege des Beauvaisis entdecken. Im Dorf Guignecourt können Sie Ihre Schritte dem Lauf der Liovette folgen lassen und die bemerkenswerte Kirche Saint-Aubin besichtigen oder alte Graffiti an den Außenwänden dieses religiösen Gebäudes betrachten.

Italiano :

Tra boschi, campi e vallate, questo anello di 10,5 km permette di scoprire alcuni dei sentieri del Beauvaisis. Nel villaggio di Guignecourt, seguendo il corso della Liovette, si può visitare la notevole chiesa di Saint-Aubin o osservare gli antichi graffiti sulle pareti esterne di questo edificio religioso.

Español : Le rû de la Liovette

Entre bosques, campos y valle, este bucle de 10,5 km permite descubrir algunos de los senderos del Beauvaisis. En el pueblo de Guignecourt, siguiendo el curso de la Liovette, podrá visitar la notable iglesia de Saint-Aubin u observar antiguos grafitis en los muros exteriores de este edificio religioso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France