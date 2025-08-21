Le ru de Retz Puiseux-en-Retz Aisne

Le ru de Retz A pieds

Le ru de Retz De la place de la mairie de Puiseux-en-retz 02600 Puiseux-en-Retz Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Depuis le village fleuri de Puiseux, de pinède en hêtraie et en peupleraie, ce circuit entre forêts et vallons mène à la tour d’observation du général Mangin, spectaculaire hommage à la contre-offensive décisive de 1918, puis à Montgobert, où le musée du Bois présente dans le château une impressionnante collection d’outils agricoles et forestiers.

English :

From the flowery village of Puiseux, through pine forests, beech forests and poplar groves, this circuit between forests and valleys leads to General Mangin’s observation tower, a spectacular tribute to the decisive counter-offensive of 1918, and then to Montgobert, where the Musée du Bois (Wood Museum) presents an impressive collection of agricultural and forestry tools in the castle.

Deutsch :

Vom Blumendorf Puiseux aus, durch Kiefern-, Buchen- und Pappelwälder, führt dieser Rundweg zwischen Wäldern und Tälern zum Aussichtsturm von General Mangin, einer spektakulären Hommage an die entscheidende Gegenoffensive von 1918, und weiter nach Montgobert, wo das Musée du Bois im Schloss eine beeindruckende Sammlung von land- und forstwirtschaftlichen Werkzeugen präsentiert.

Italiano :

Dal villaggio fiorito di Puiseux, attraverso pinete, faggete e pioppeti, questo circuito tra boschi e valli conduce alla torre di osservazione del generale Mangin, spettacolare omaggio alla decisiva controffensiva del 1918, e poi a Montgobert, dove il Musée du Bois (Museo del legno) presenta un’impressionante collezione di attrezzi agricoli e forestali nel castello.

Español :

Desde el pueblo florido de Puiseux, pasando por pinares, hayedos y alamedas, este circuito entre bosques y valles conduce a la torre de observación del general Mangin, espectacular homenaje a la decisiva contraofensiva de 1918, y luego a Montgobert, donde el Musée du Bois (Museo de la Madera) presenta una impresionante colección de herramientas agrícolas y forestales en el castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-29 par Agence Aisne Tourisme