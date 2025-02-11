Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41 Saint-Yorre Allier

Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41 Saint-Yorre Allier vendredi 1 août 2025.

Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41

Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41 Parc Larbaud 03270 Saint-Yorre Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

La réputation mondiale de l’eau pétillante qui jaillit à Saint-Yorre, découverte en 1850, n’est plus à faire.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41

The sparkling water that gushes out of Saint-Yorre, discovered in 1850, has a worldwide reputation.

Deutsch : Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41

Das sprudelnde Wasser, das in Saint-Yorre sprudelt, wurde 1850 entdeckt und ist weltweit bekannt.

Italiano :

L’acqua frizzante che sgorga da Saint-Yorre, scoperta nel 1850, ha una fama mondiale.

Español : Le ruisseau de Rouge-Gorge PR n°41

El agua espumosa que brota de Saint-Yorre, descubierta en 1850, goza de fama mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme