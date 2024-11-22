Le Saumont vers Montagnac, par les Grand et Petit Auvignon Saumont Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 15100.0 Tarif :

Ils sont deux, le Petit rejoint le Grand. Leurs vallées se ressemblent comme des soeurs, plaines verdoyantes avec prairies et champs de maïs, coteaux calcaires en rive droite parfois escarpés.

+33 5 53 66 14 14

There are two of them, the Petit and the Grand. Their valleys are like sisters, green plains with meadows and cornfields, limestone hillsides on the right bank sometimes steep.

Sie sind zwei, der Kleine trifft auf den Großen. Ihre Täler ähneln sich wie Schwestern, grüne Ebenen mit Wiesen und Maisfeldern, Kalksteinhänge am rechten Ufer, die manchmal steil abfallen.

Ne esistono due, il Petit e il Grand. Le loro valli si assomigliano come sorelle, pianure verdi con prati e campi di mais, pendii calcarei sulla riva destra a volte ripidi.

Hay dos, el Petit y el Grand. Sus valles se parecen como hermanas, llanuras verdes con prados y maizales, laderas calcáreas en la margen derecha a veces escarpadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine