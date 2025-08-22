Le Saut du Cerf Neuilly-Saint-Front Aisne

Le Saut du Cerf A pieds

Le Saut du Cerf Place de l’église de Neuilly-Saint-Front 02470 Neuilly-Saint-Front Aisne Hauts-de-France

Au départ de la très belle église de Neuilly-Saint-Front, l’itinéraire s’aventure de l’autre côté de l’Ourcq, va jeter un coup d’oeil sur Rozet-Saint-Albin et sa falaise percée de creuttes (habitats et granges troglodytiques), puis repasse l’Ourcq et remonte sur le plateau, ponctué par la grosse ferme de Ressons.

English :

Starting from the very beautiful church of Neuilly-Saint-Front, the route ventures across the Ourcq, takes a look at Rozet-Saint-Albin and its cliff pierced by creuttes (troglodytic habitats and barns), then crosses the Ourcq again and goes up on the plateau, punctuated by the big farm of Ressons.

Deutsch :

Von der schönen Kirche in Neuilly-Saint-Front aus führt der Weg auf die andere Seite des Ourcq, wo Sie einen Blick auf Rozet-Saint-Albin und seine von Spalten (Höhlenwohnungen und Scheunen) durchbrochenen Klippen werfen können. Danach überqueren Sie den Ourcq und steigen wieder auf die Hochebene hinauf, wo der große Bauernhof von Ressons zu sehen ist.

Italiano :

Partendo dalla bella chiesa di Neuilly-Saint-Front, l’itinerario si avventura sull’altra sponda dell’Ourcq, dà un’occhiata a Rozet-Saint-Albin e alla sua falesia traforata da crepacci (abitazioni trogloditiche e fienili), quindi attraversa nuovamente l’Ourcq e risale sull’altopiano, punteggiato dalla grande fattoria di Ressons.

Español :

Partiendo de la hermosa iglesia de Neuilly-Saint-Front, el itinerario se aventura al otro lado del Ourcq, se asoma a Rozet-Saint-Albin y a su acantilado agujereado de grietas (viviendas trogloditas y graneros), luego cruza de nuevo el Ourcq y sube de nuevo a la meseta, jalonada por la gran granja de Ressons.

