Le sentier d’accès au GR®532 Haguenau Bas-Rhin

Le sentier d’accès au GR®532 Rue du Moulin Neuf 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 135 Distance : 14500.0 Tarif :

Rejoignez Walbourg et le départ du GR®532 depuis le centre de Haguenau et partez à la découverte des patrimoines de la Forêt d’Exception® de Haguenau par ce sentier qui fait partie des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Join Walbourg and the start of the GR®532 from the center of Haguenau and discover the heritage of the Forêt d’Exception® of Haguenau by this path which is part of the Saint-Jacques de Compostelle route.

Deutsch :

Erreichen Sie Walbourg und den Start des GR®532 vom Zentrum von Haguenau aus und entdecken Sie das Kulturerbe des Forêt d’Exception® de Haguenau auf diesem Weg, der Teil des Jakobswegs ist.

Italiano :

Raggiungete Walbourg e la partenza del GR®532 dal centro di Haguenau e scoprite il patrimonio della Forêt d’Exception® di Haguenau su questo sentiero che fa parte del percorso di Santiago de Compostela.

Español :

Únase a Walbourg y al inicio del GR®532 desde el centro de Haguenau y descubra el patrimonio de la Forêt d’Exception® de Haguenau en este sendero que forma parte del camino de Santiago de Compostela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace