Le sentier de la biodiversité Verneuil-en-Halatte Oise

Le sentier de la biodiversité Verneuil-en-Halatte Oise vendredi 1 août 2025.

Le sentier de la biodiversité A pieds Très facile

Le sentier de la biodiversité Parking de l’Avenue Georges Wilson 60550 Verneuil-en-Halatte Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 2700.0 Tarif :

Ce Sentier de la Biodiversité met en valeur la biodiversité des bois et le Château de Verneuil-en-Halatte. Conçu par l’association l’Agrion de l’Oise ce parcours, jalonné en bleu, s’agrémente d’une vingtaine de panneaux sur l’histoire, les insectes, la faune et la flore. Cet agréable sentier se dirige vers la Mare aux Daims, où Henri IV se baignait peut-être jadis, puis s’enfonce dans la forêt, avant de monter sur le plateau vers les vestiges du Château, qu’il offrit à sa maîtresse Henriette d’Entragues. Un beau point vue vous y attend!

Très facile

This Biodiversity Trail highlights the biodiversity of the woods and the Château de Verneuil-en-Halatte. Designed by the « Agrion de l’Oise » association, this blue-marked trail features some twenty panels on history, insects, flora and fauna. This pleasant trail leads to the Mare aux Daims, where Henri IV may once have bathed, then deep into the forest, before climbing up to the plateau to the remains of the Château, which he gave to his mistress Henriette d?Entragues. A beautiful view awaits you!

Dieser Pfad der Biodiversität hebt die Artenvielfalt der Wälder und des Schlosses von Verneuil-en-Halatte hervor. Er wurde von der Vereinigung « L’Agrion de l’Oise » entworfen und ist blau markiert. Auf dem Weg befinden sich 20 Schilder zur Geschichte, zu Insekten, zur Fauna und zur Flora. Dieser angenehme Weg führt zum Mare aux Daims, wo Heinrich IV. vielleicht einst badete, dann in den Wald und schließlich auf das Plateau zu den Überresten des Schlosses, das er seiner Geliebten Henriette d’Entragues schenkte. Hier erwartet Sie ein schöner Aussichtspunkt!

Il sentiero della biodiversità mette in evidenza la biodiversità dei boschi e del castello di Verneuil-en-Halatte. Progettato dall’associazione « Agrion de l’Oise », il sentiero è segnalato in blu e presenta una ventina di pannelli sulla storia, gli insetti, la flora e la fauna. Questo piacevole percorso conduce alla Mare aux Daims, dove forse Enrico IV ha fatto il bagno, poi nella foresta, prima di salire sull’altopiano e raggiungere i resti del castello che egli donò alla sua amante Henriette d’Entragues. Vi aspetta una vista meravigliosa!

Esta Senda de la Biodiversidad pone de relieve la biodiversidad de los bosques y del castillo de Verneuil-en-Halatte. Diseñado por la asociación « Agrion de l’Oise », el sendero está señalizado en azul y cuenta con una veintena de paneles sobre historia, insectos, flora y fauna. Este agradable sendero conduce al Mare aux Daims, donde posiblemente se bañó Enrique IV, después se adentra en el bosque, antes de subir a la meseta hasta los restos del castillo, que regaló a su amante Henriette d’Entragues. Le espera una hermosa vista

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France