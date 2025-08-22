Le sentier de la croix de la bèche La Rivière-Drugeon Doubs
Le sentier de la croix de la bèche La Rivière-Drugeon Doubs vendredi 1 mai 2026.
La Croix de la Bèche A pieds Très difficile
La Croix de la Bèche Terrain de foot et tennis de la Rivière-Drugeon 25560 La Rivière-Drugeon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 17580.0 Tarif :
Du plateau de Frasne au mont du Laveron, cette randonnée traverse prairies et pâturages avant de s’élever dans le massif forestier du Laveron à une altitude de 1042 m.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1506
English :
From the Frasne plateau to Mont du Laveron, this hike crosses meadows and pastures before climbing into the Laveron forest massif at an altitude of 1042 m.
Deutsch :
Vom Plateau de Frasne zum Mont du Laveron führt diese Wanderung durch Wiesen und Weiden, bevor sie im Waldmassiv des Laveron auf eine Höhe von 1042 m ansteigt.
Italiano :
Dall’altopiano di Frasne al Mont du Laveron, questa escursione si snoda tra prati e pascoli prima di salire nella foresta di Laveron a 1042 m di altitudine.
Español :
Desde la meseta de Frasne hasta el Mont du Laveron, esta excursión recorre prados y pastos antes de subir al bosque del Laveron, a 1042 m de altitud.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data