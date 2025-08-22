Le sentier de la croix de la bèche La Rivière-Drugeon Doubs

La Croix de la Bèche A pieds Très difficile

La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Du plateau de Frasne au mont du Laveron, cette randonnée traverse prairies et pâturages avant de s’élever dans le massif forestier du Laveron à une altitude de 1042 m.

English :

From the Frasne plateau to Mont du Laveron, this hike crosses meadows and pastures before climbing into the Laveron forest massif at an altitude of 1042 m.

Deutsch :

Vom Plateau de Frasne zum Mont du Laveron führt diese Wanderung durch Wiesen und Weiden, bevor sie im Waldmassiv des Laveron auf eine Höhe von 1042 m ansteigt.

Italiano :

Dall’altopiano di Frasne al Mont du Laveron, questa escursione si snoda tra prati e pascoli prima di salire nella foresta di Laveron a 1042 m di altitudine.

Español :

Desde la meseta de Frasne hasta el Mont du Laveron, esta excursión recorre prados y pastos antes de subir al bosque del Laveron, a 1042 m de altitud.

