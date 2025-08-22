Le Sentier de la Forêt de Feuilly Saint-Priest Rhône
Le Sentier de la Forêt de Feuilly Saint-Priest Rhône vendredi 1 mai 2026.
Le Sentier de la Forêt de Feuilly
Le Sentier de la Forêt de Feuilly Parc Technologique de Saint Priest 69800 Saint-Priest Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte du Parc technologique qui est aussi un espace vert ouvert au public de près de 150 ha. Long de 3,2 km, le sentier de Feuilly, jallonné de 18 panneaux pédagogiques, est une invitation aux promenades.
http://www.grandlyon.com/ +33 4 72 23 48 48
English :
Discover the Technological Park which is also a green space open to the public of nearly 150 ha. The 3.2 km long Feuilly trail, with 18 educational panels, is an invitation to take a walk.
Deutsch :
Entdecken Sie den Technologiepark, der auch eine öffentlich zugängliche Grünfläche von fast 150 ha ist. Der 3,2 km lange Pfad von Feuilly mit 18 pädagogischen Schildern lädt zu Spaziergängen ein.
Italiano :
Scoprite il Parco Tecnologico, che è anche uno spazio verde aperto al pubblico di quasi 150 ettari. Il sentiero di Feuilly, lungo 3,2 km e dotato di 18 pannelli didattici, invita a fare una passeggiata.
Español :
Descubra el Parque Tecnológico, que también es un espacio verde abierto al público de casi 150 hectáreas. El sendero de Feuilly, de 3,2 km, con sus 18 paneles educativos, invita a pasear.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme