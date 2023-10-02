Le sentier de la loge du Fanget La Valla-sur-Rochefort Loire

Le sentier de la loge du Fanget

Le sentier de la loge du Fanget Col des Brosses 42111 La Valla-sur-Rochefort Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Chaussez vos chaussures de marche et partez en randonnée dans la forêt départementale sur 3 km (1h30 environ). Le circuit conduit jusqu’à la loge du Fanget, ancienne jasserie qui témoigne de l’activité pastorale du site.

http://www.loire.fr/ +33 4 77 96 08 69

English :

Put on your walking shoes and set off on a 3 km hike in the departmental forest (about 1h30). The circuit leads to the Fanget lodge, an old jasserie which bears witness to the pastoral activity of the site.

Deutsch :

Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und wandern Sie 3 km (ca. 1,5 Stunden) durch den Wald des Departements. Der Rundweg führt bis zur Loge du Fanget, einer ehemaligen Jasserie, die von der Hirtentätigkeit an diesem Ort zeugt.

Italiano :

Indossate le scarpe da trekking e partite per un’escursione di 3 km nella foresta dipartimentale (circa 1h30). Il circuito conduce al rifugio Fanget, un’antica jasserie che testimonia l’attività pastorale del sito.

Español :

Póngase los zapatos para caminar y emprenda una caminata de 3 km en el bosque departamental (alrededor de 1h30). El circuito conduce al albergue del Fanget, una antigua casería que atestigua la actividad pastoral del lugar.

