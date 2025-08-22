Le Sentier de la Marinade Fontaines-Saint-Martin Rhône

Le Sentier de la Marinade

Le Sentier de la Marinade Chemin des Champs 69270 Fontaines-Saint-Martin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

La boucle de la Marinade vous fait découvrir les paysages du Vallon des échets et de ses environs, tantôt en forêt, tantôt le long de grandes cultures de céréales.

http://www.fontaines-saint-martin.fr/ +33 4 72 42 91 91

English :

The loop of the Marinade makes you discover the landscapes of the Vallon des échets and its surroundings, sometimes in the forest, sometimes along large cereal crops.

Deutsch :

Der Rundweg La Marinade führt Sie durch die Landschaften des Vallon des Echets und seiner Umgebung, mal durch Wälder, mal entlang großer Getreidefelder.

Italiano :

L’anello della Marinade si snoda attraverso i paesaggi del Vallon des échets e dei suoi dintorni, a volte nella foresta, a volte lungo le grandi coltivazioni di cereali.

Español :

El bucle de Marinade le lleva por los paisajes del Vallon des échets y sus alrededores, a veces en el bosque, a veces a lo largo de grandes cultivos de cereales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme