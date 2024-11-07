Le sentier de la motte castrale Saint Félix de Villadeix Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Le sentier de la motte castrale Saint Félix de Villadeix A cheval Facile

Le sentier de la motte castrale Saint Félix de Villadeix 24510 Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Bienvenue sur le sentier de la motte castrale à Saint Félix de Villadeix

La commune est riche d’une longue histoire. Le circuit d’interprétation de la motte castrale de 3,5 km vous invite à découvrir l’histoire méconnue de Saint Félix.

+33 5 53 61 08 55

English : Le sentier de la motte castrale Saint Félix de Villadeix

Welcome on the path of the motte castrale in Saint Félix de Villadeix

The commune has a long history. The 3.5 km long interpretation circuit of the motte castrale invites you to discover the little-known history of Saint Félix.

Deutsch : Le sentier de la motte castrale Saint Félix de Villadeix

Willkommen auf dem Pfad der Motte castrale in Saint Félix de Villadeix

Die Gemeinde kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Der 3,5 km lange Interpretationspfad der Motte castrale lädt Sie dazu ein, die unbekannte Geschichte von Saint Félix zu entdecken.

Italiano :

Benvenuti nel percorso della motte castrale di Saint Félix de Villadeix

Il villaggio ha una lunga storia. Il percorso di interpretazione della motte castrale, lungo 3,5 km, invita a scoprire la storia poco conosciuta di Saint Félix.

Español : Le sentier de la motte castrale Saint Félix de Villadeix

Bienvenido al sendero de la motte castrale de Saint Félix de Villadeix

El pueblo tiene una larga historia. El sendero de interpretación de la motte castrale, de 3,5 km, le invita a descubrir la historia poco conocida de Saint Félix.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine