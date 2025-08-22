Le Sentier de l’Azuré Chermizy-Ailles Aisne

Le Sentier de l’Azuré A pieds

Le Sentier de l’Azuré 02860 Chermizy-Ailles Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

La nature est belle sur les communes du Chemin des Dames ! Les drames de l’Histoire ont aujourd’hui laissé place

à des paysages magiques, aux senteurs suaves, aux couleurs variées… Ces trésors de nature ne sont pas là par

hasard… La géographie, la géologie mais aussi la variété des activités humaines nous ont légué ce patrimoine

exceptionnel… qu’il faut aujourd’hui préserver ensemble !

English :

Nature is beautiful on the communes of the Chemin des Dames! The dramas of History have now given way to

magical landscapes, sweet smells, varied colours… These treasures of nature are not there by

coincidence… Geography, geology but also the variety of human activities have bequeathed us this heritage

exceptional… which today we must preserve together!

Deutsch :

Die Natur ist schön in den Gemeinden des Chemin des Dames! Die Dramen der Geschichte haben heute Platz gemacht

zauberhaften Landschaften mit lieblichen Düften und vielfältigen Farben gewichen. Diese Naturschätze sind nicht zufällig da

zufall … Die Geografie, die Geologie, aber auch die Vielfalt der menschlichen Aktivitäten haben uns dieses Erbe hinterlassen

… das wir heute gemeinsam bewahren müssen!

Italiano :

La natura è bellissima nei comuni dello Chemin des Dames! I drammi della storia sono stati ora sostituiti da magiche

a paesaggi magici, con dolci profumi e colori variegati… Questi tesori naturali non sono lì per

per caso… La geografia, la geologia ma anche la varietà delle attività umane ci hanno lasciato questo eccezionale patrimonio

patrimonio… che ora dobbiamo preservare insieme!

Español :

La naturaleza es hermosa en los municipios del Chemin des Dames Los dramas de la historia han sido sustituidos por la magia

a paisajes mágicos, con olores dulces y colores variados… Estos tesoros naturales no están ahí por

por casualidad… La geografía, la geología pero también la variedad de actividades humanas nos han dejado este patrimonio excepcional

patrimonio… ¡que ahora debemos preservar juntos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-10-30 par Agence Aisne Tourisme