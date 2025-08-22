Le sentier de l’eau Avrieux Savoie
Le sentier de l’eau Avrieux Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le sentier de l’eau
Le sentier de l’eau Parking visiteurs à l’entrée du village 73500 Avrieux Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Sentier familial en boucle pour découvrir une richesse patrimoniale cachée l’eau et ses utilisations
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06
English : The water way
A looping family trail to discover a hidden wealth of heritage: water and its uses
Deutsch :
Familienfreundlicher Rundweg, um einen verborgenen Reichtum des Kulturerbes zu entdecken: Wasser und seine Verwendung
Italiano :
Un percorso ad anello per famiglie alla scoperta di un patrimonio nascosto: l’acqua e i suoi usi
Español :
Un circuito familiar para descubrir un bien patrimonial oculto: el agua y sus usos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme