Le Sentier de l’Eau Collonges-au-Mont-d’Or Rhône

Le Sentier de l’Eau

Le Sentier de l’Eau Place de la Mairie 69660 Collonges-au-Mont-d’Or Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier de l’Eau vous présente, en quelques kilomètres, un condensé de tous les aménagements humains pour utiliser “l’or bleu puits, citernes, lavoirs, aqueducs… (Durée 1 heure 45 Boucle de 4,3 km)

http://www.collongesaumontdor.fr/ +33 4 78 22 02 12

English :

The Water Trail presents you, in a few kilometres, a summary of all the human facilities to use blue gold : wells, cisterns, wash houses, aqueducts… (Duration: 1 hour 45 minutes 4.3 km loop)

Deutsch :

Der Wasserpfad zeigt Ihnen auf einigen Kilometern eine Zusammenfassung aller menschlichen Einrichtungen zur Nutzung des blauen Goldes : Brunnen, Zisternen, Waschhäuser, Aquädukte… (Dauer: 1 Stunde 45 Minuten Rundweg von 4,3 km)

Italiano :

Il Sentiero dell’acqua presenta, in pochi chilometri, una sintesi di tutte le installazioni umane per l’utilizzo dell’ oro blu : pozzi, cisterne, lavatoi, acquedotti, ecc. (Durata: 1 ora e 45 minuti anello di 4,3 km)

Español :

El Sendero del Agua presenta, en pocos kilómetros, un resumen de todas las instalaciones humanas para el uso del oro azul : pozos, cisternas, lavaderos, acueductos, etc. (Duración: 1 hora y 45 minutos circuito de 4,3 km)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme