Le sentier de l’étang Saint-Gobain Aisne

Au beau milieu de la forêt de Saint-Gobain, au coeur de la Picardie, cette balade résolument forestière donne l’occasion aux amoureux de la nature d’apprendre à différencier les nombreuses espèces d’arbres qui la peuplent:

chênes, frênes, charmes, sorbiers et autres érables. Au cours de cette randonnée vous y découvrirez les Roches de l’Ermitage et l’étang du Pré-Lardot. Une approche discrète vous permettra peut-être d’observer des animaux en train de s’y abreuver.

English :

In the middle of the Saint-Gobain forest, in the heart of Picardy, this resolutely forest walk gives nature lovers the opportunity to learn how to differentiate the many species of trees that populate it:

oaks, ashes, hornbeams, rowan and other maples. During this hike you will discover the Ermitage rocks and the Pré-Lardot pond. A discreet approach may allow you to observe animals drinking there.

Deutsch :

Inmitten des Waldes von Saint-Gobain, im Herzen der Picardie, bietet dieser Waldspaziergang Naturliebhabern die Gelegenheit, die zahlreichen Baumarten, die den Wald bevölkern, unterscheiden zu lernen:

eichen, Eschen, Hainbuchen, Ebereschen und Ahorn. Auf dieser Wanderung werden Sie die Roches de l’Ermitage und den Teich von Pré-Lardot entdecken. Wenn Sie sich dem Teich unauffällig nähern, können Sie vielleicht Tiere beim Trinken beobachten.

Italiano :

Nel mezzo della foresta di Saint-Gobain, nel cuore della Piccardia, questa passeggiata decisamente forestale offre agli amanti della natura l’opportunità di imparare a distinguere le numerose specie di alberi che la abitano:

querce, frassini, carpini, sorbi e altri aceri. Durante questa passeggiata scoprirete le Roches de l’Ermitage e lo stagno di Pré-Lardot. Un approccio discreto può consentire di osservare gli animali che vi si abbeverano.

Español :

En medio del bosque de Saint-Gobain, en el corazón de Picardía, este paseo decididamente forestal ofrece a los amantes de la naturaleza la oportunidad de aprender a diferenciar las numerosas especies de árboles que lo habitan:

robles, fresnos, carpes, serbales y otros arces. Durante este paseo descubrirá las Roches de l’Ermitage y el estanque de Pré-Lardot. Un acercamiento discreto puede permitirle observar a los animales bebiendo allí.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-19 par Agence Aisne Tourisme