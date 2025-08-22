Le sentier de l’Homme et du Fleuve Vernaison Rhône

Le sentier de l’Homme et du Fleuve

Le sentier de l’Homme et du Fleuve Chemin de la Traille 69390 Vernaison Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

A pied ou à vélo, n’hésitez pas à emprunter la boucle du sentier de l’Homme et du Fleuve sur l’Ile de la Table Ronde (Boucle de 3 km en 1h). Des panneaux d’information accompagnent votre promenade et racontent l’histoire qui lie l’homme au fleuve Rhône.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 72 30 50 00

English :

On foot or by bike, don’t hesitate to take the loop of the Man and River Trail on the Ile de la Table Ronde (3 km loop in 1 hour). Information panels accompany your walk and tell the story that links man to the Rhône River.

Deutsch :

Zögern Sie nicht, zu Fuß oder mit dem Fahrrad den Rundweg sentier de l’Homme et du Fleuve auf der Ile de la Table Ronde (Rundweg von 3 km in 1 Stunde) zu begehen. Informationstafeln begleiten Ihren Spaziergang und erzählen die Geschichte, die den Menschen mit dem Fluss Rhône verbindet.

Italiano :

A piedi o in bicicletta, non esitate a percorrere l’anello del sentiero Man and the River sull’Isola della Tavola Rotonda (3 km di percorso in 1 ora). Pannelli informativi accompagnano la passeggiata e raccontano la storia del rapporto tra l’uomo e il fiume Rodano.

Español :

A pie o en bicicleta, no dude en hacer el bucle del sendero del Hombre y el Río en la Isla de la Mesa Redonda (bucle de 3 km en 1 hora). Los paneles informativos acompañan el paseo y cuentan la historia de la relación entre el hombre y el río Ródano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme