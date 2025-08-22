Le sentier de pirouette Mennevret Aisne

Le sentier de pirouette A pieds

Le sentier de pirouette Du parking situé le long de la route forestière des Blancs Fossés 02630 Mennevret Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

La forêt domaniale d’Andigny, relique de la vaste forêt médiévale d’Arrouaise, est devenue un domaine d’Etat en 1791. Après bien des vicissitudes liées aux guerres, la forêt a retrouvé un aspect engageant, propice aux balades en témoigne le sentier d’interprétation, jalonné de panonceaux didactiques à but pédagogique.

English :

The state forest of Andigny, a relic of the vast medieval forest of Arrouaise, became a state property in 1791. After many vicissitudes linked to the wars, the forest has regained an engaging aspect, conducive to walks: as evidenced by the interpretation trail, dotted with didactic signs for educational purposes.

Deutsch :

Der Staatswald von Andigny, ein Relikt des ausgedehnten mittelalterlichen Waldes von Arrouaise, wurde 1791 zu einer staatlichen Domäne. Nach vielen kriegsbedingten Wechselfällen hat der Wald heute wieder ein ansprechendes Aussehen, das zu Spaziergängen einlädt: Davon zeugt der Interpretationspfad, der mit didaktischen Schildern zu pädagogischen Zwecken gesäumt ist.

Italiano :

La foresta demaniale di Andigny, reliquia della vasta foresta medievale di Arrouaise, divenne un dominio statale nel 1791. Dopo molte vicissitudini legate alle guerre, la foresta ha riacquistato un aspetto coinvolgente, favorevole alle passeggiate: il sentiero interpretativo, segnalato con cartelli didattici, lo testimonia.

Español :

El bosque estatal de Andigny, reliquia del vasto bosque medieval de Arrouaise, se convirtió en dominio estatal en 1791. Después de muchas vicisitudes relacionadas con las guerras, el bosque ha recuperado un aspecto atractivo, propicio para los paseos: el sendero de interpretación, marcado con señales educativas, lo atestigua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-04-04 par Agence Aisne Tourisme