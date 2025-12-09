Le sentier découverte nature des teppes de Mont Cortevaix Saône-et-Loire

Le sentier découverte nature des teppes de Mont A pieds Difficulté moyenne

Le sentier découverte nature des teppes de Mont Chemin des Teppes 71460 Cortevaix Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Le sentier découverte nature des teppes de Mont équipé de panneaux didactiques illustrant le thème des pelouses sèches sur sol calcaire.

Difficulté moyenne

English :

The Teppes de Mont nature trail is equipped with educational panels illustrating the theme of dry grasslands on limestone soil.

Deutsch :

Der Naturerlebnispfad der teppes de Mont, der mit didaktischen Tafeln ausgestattet ist, die das Thema Trockenrasen auf kalkhaltigem Boden illustrieren.

Italiano :

Il sentiero naturalistico di Teppes de Mont è attrezzato con pannelli didattici che illustrano il tema delle praterie secche su suolo calcareo.

Español :

El sendero natural de Teppes de Mont está equipado con paneles didácticos que ilustran el tema de los pastizales secos sobre suelo calcáreo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data