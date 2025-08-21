Le sentier des Alouettes Feyzin Rhône

Le sentier des Alouettes

Le sentier des Alouettes Départ rue des Bleuets 69320 Feyzin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier sillonne le plateau dit des Grandes Terres vaste espace agricole sur les communes de Corbas, Feyzin et Vénissieux.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 72 21 46 00

English :

The path crosses the plateau known as des Grandes Terres , a vast agricultural area in the communes of Corbas, Feyzin and Vénissieux.

Deutsch :

Der Weg führt über das sogenannte Plateau des Grandes Terres , ein ausgedehntes landwirtschaftliches Gebiet in den Gemeinden Corbas, Feyzin und Vénissieux.

Italiano :

Il sentiero attraversa il cosiddetto altopiano delle Grandes Terres , una vasta area agricola nei comuni di Corbas, Feyzin e Vénissieux.

Español :

El sendero atraviesa la meseta denominada Grandes Terres , una vasta zona agrícola en los municipios de Corbas, Feyzin y Vénissieux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme