Le sentier des arbres Sallèdes Puy-de-Dôme

Le sentier des arbres D225 63270 Sallèdes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
La forêt de la Comté est parsemée de petits sommets, vestiges d’un volcanisme ancien.
https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html +33 4 73 62 09 91
English :
On the County’s Storytelling Trail, take a safe stroll: explore the forest with stories to touch, read and listen to. A 900-metre loop with very little difference in elevation and accessible ground for people with reduced mobility.
Deutsch :
Der Auenwald ist mit kleinen Gipfeln übersät, die Überbleibsel eines alten Vulkanismus sind.
Italiano :
La foresta della Contea è punteggiata da piccoli picchi, resti di un antico vulcanismo.
Español :
El bosque de la Comarca está salpicado de pequeños picos, restos de antiguos vulcanismos.
