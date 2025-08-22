Le sentier des Bâtisseurs à pied Aussois Savoie

Le sentier des Bâtisseurs à pied

Le sentier des Bâtisseurs à pied Parking Fort Charles-Albert 73500 Aussois Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vous voilà bâtisseurs des Forts de l’Esseillon en 1815, sur le chantier titanesque lancé par le Roi de Piémont-Sardaigne. Il s’agit d’édifier cinq forts pour se prémunir des invasions françaises en seulement 15 ans !

English : The Builder’s Trail on foot

You are builders of the Forts of Esseillon in 1815, on the gargantuan project

launched by the King of Piedmont-Sardinia. Your mission: To guard against

French invasion, you must build five forts in just 15 years!

Deutsch :

Sie sind die Erbauer der Forts de l’Esseillon im Jahr 1815, auf einer gigantischen Baustelle, die vom König von Piemont-Sardinien in Auftrag gegeben wurde. In nur 15 Jahren sollten fünf Forts errichtet werden, um sich vor französischen Invasionen zu schützen

Italiano :

Ecco a voi i costruttori dei Forti dell’Esseillon nel 1815, nel titanico progetto lanciato dal Re di Piemonte-Sardegna. L’obiettivo era quello di costruire cinque forti per difendersi dalle invasioni francesi in soli 15 anni!

Español :

Aquí están ustedes, constructores de los Fuertes de l’Esseillon en 1815, en el titánico proyecto lanzado por el rey de Piamonte-Cerdeña. El objetivo era construir cinco fuertes para protegerse de la invasión francesa en sólo 15 años

