Le sentier des Bâtisseurs à pied Aussois Savoie

Vous voilà bâtisseurs des Forts de l’Esseillon en 1815, sur le chantier titanesque lancé par le Roi de Piémont-Sardaigne. Il s’agit d’édifier cinq forts pour se prémunir des invasions françaises en seulement 15 ans !
+33 4 79 05 99 06
English : The Builder’s Trail on foot
You are builders of the Forts of Esseillon in 1815, on the gargantuan project
launched by the King of Piedmont-Sardinia. Your mission: To guard against
French invasion, you must build five forts in just 15 years!
Deutsch :
Sie sind die Erbauer der Forts de l’Esseillon im Jahr 1815, auf einer gigantischen Baustelle, die vom König von Piemont-Sardinien in Auftrag gegeben wurde. In nur 15 Jahren sollten fünf Forts errichtet werden, um sich vor französischen Invasionen zu schützen
Italiano :
Ecco a voi i costruttori dei Forti dell’Esseillon nel 1815, nel titanico progetto lanciato dal Re di Piemonte-Sardegna. L’obiettivo era quello di costruire cinque forti per difendersi dalle invasioni francesi in soli 15 anni!
Español :
Aquí están ustedes, constructores de los Fuertes de l’Esseillon en 1815, en el titánico proyecto lanzado por el rey de Piamonte-Cerdeña. El objetivo era construir cinco fuertes para protegerse de la invasión francesa en sólo 15 años
