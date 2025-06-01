Le sentier des bruyères Brémoy Calvados

Le sentier des bruyères Brémoy Calvados vendredi 1 août 2025.

Le sentier des bruyères

Le sentier des bruyères Place de la Mairie 14260 Brémoy Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 15700.0 Tarif :

Une alternance de paysages bocagers et semi-ouverts caractérise ce circuit qui pénètre ensuite dans le Bois de Brimbois. Celui-ci prend de la hauteur (358m) du coté du zoo de Jurques. Quelques bruyères et de jolis points de vue raviront les randonneurs en quête de paysages variés.

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 66 28 50

English : Le sentier des bruyères

Alternating hedgerowed and semi-open landscapes are what characterise this trail which then enters the Brimbois Wood, the highest point of which (358m) is by the Jurques Zoological Park. A few heathers and pretty viewpoints are sure to delighted visitors in quest of varying landscapes.

Deutsch :

Ein Wechsel von Heckenlandschaften und halboffenen Landschaften kennzeichnet diesen Rundweg, der dann in den Bois de Brimbois eindringt. Dieser nimmt auf der Seite des Zoos von Jurques an Höhe zu (358 m). Einige Heideflächen und schöne Aussichtspunkte erfreuen Wanderer, die auf der Suche nach abwechslungsreichen Landschaften sind.

Italiano :

Un’alternanza di paesaggi coperti da siepi e semi-aperti caratterizza questo percorso, che entra poi nel Bois de Brimbois. Si eleva in altezza (358 m) nei pressi dello zoo di Jurques. Alcune brughiere e graziosi punti panoramici faranno la gioia degli escursionisti in cerca di paesaggi variegati.

Español :

Una alternancia de paisajes cubiertos y semiabiertos caracteriza esta ruta, que luego entra en el Bois de Brimbois. Se eleva en altura (358 m) cerca del zoológico de Jurques. Algunos brezales y bonitos miradores harán las delicias de los excursionistas en busca de paisajes variados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme