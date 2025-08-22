Le Sentier des Cabornes Poleymieux-au-Mont-d’Or Rhône
Le Sentier des Cabornes Poleymieux-au-Mont-d’Or Rhône vendredi 1 mai 2026.
Le Sentier des Cabornes
Le Sentier des Cabornes Départ Chemin de la Perronnière 69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le sentier chemine entre vignes et maïs, mais aussi en sous-bois, longeant des mètres et des mètres de murs en pierres sèches patiemment montés. (Durée 1 heure Boucle de 1,6 km)
http://www.grandlyon.com/ +33 4 78 91 90 09
English :
The path runs between vineyards and corn, but also through undergrowth, skirting metres and metres of patiently built dry stone walls. (Duration: 1 hour Loop of 1.6 km)
Deutsch :
Der Weg führt durch Weinberge und Maisfelder, aber auch durch das Unterholz, vorbei an meterlangen, geduldig errichteten Trockensteinmauern. (Dauer: 1 Stunde Rundweg von 1,6 km)
Italiano :
Il sentiero attraversa vigneti e campi di mais, ma anche il sottobosco, lungo metri e metri di muretti a secco pazientemente costruiti. (Durata: 1 ora anello di 1,6 km)
Español :
El camino atraviesa viñedos y maizales, pero también la maleza, a lo largo de metros y metros de muros de piedra seca pacientemente construidos. (Duración: 1 hora bucle de 1,6 km)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-02-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme