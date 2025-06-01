Le sentier des canaux Carcans Gironde
Le sentier des canaux 33121 Carcans Gironde Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 8000.0 Tarif :
Partez à la découverte des canaux reliant le lac de Carcans-Hourtin, le plus grand lac d’eau douce de France, à celui de Lacanau. Le topo-guide est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.
+33 5 56 03 21 01
English : Le sentier des canaux
Discover the canals linking Lac de Carcans-Hourtin, France’s largest freshwater lake, to Lacanau. The topo-guide is available free of charge from the Tourist Office.
Deutsch : Le sentier des canaux
Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Kanäle, die den See von Carcans-Hourtin, den größten Süßwassersee Frankreichs, mit dem See von Lacanau verbinden. Der Topo-Führer ist kostenlos im Fremdenverkehrsamt erhältlich.
Italiano :
Scoprite i canali che collegano il lago Carcans-Hourtin, il più grande lago d’acqua dolce della Francia, a quello di Lacanau. La guida turistica è disponibile gratuitamente presso l’Ufficio del Turismo.
Español : Le sentier des canaux
Descubra los canales que unen el lago de Carcans-Hourtin, el mayor lago de agua dulce de Francia, con el de Lacanau. La topo-guía está disponible gratuitamente en la Oficina de Turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine