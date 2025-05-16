Le sentier des contrebandiers De St-Martin-d’Arossa au Col des Veaux équestre Saint-Martin-d’Arrossa Pyrénées-Atlantiques
Durée : Distance : 23000.0 Tarif :
De belles galopades à s’offrir en fin d’étape au grand bonheur de tous, avec des chevaux en forme après de rudes montées, et la traversée de Bidarray. Chevaux bien ferrés avanceront en terrain varié et dans un paysage de montagne annonçant les embruns de l’océan.
Beautiful gallops to be offered at the end of the stage to the delight of all, with horses in good shape after hard climbs, and the crossing of Bidarray. Well shod horses will advance over varied terrain and through a mountain landscape heralding the ocean spray.
Am Ende der Etappe gibt es schöne Galoppaden, an denen sich alle erfreuen können, wenn die Pferde nach den harten Anstiegen und der Durchquerung von Bidarray wieder fit sind. Gut beschlagene Pferde werden in abwechslungsreichem Gelände und in einer Berglandschaft, die die Gischt des Ozeans ankündigt, vorankommen.
Alla fine della tappa ci saranno delle belle galoppate, per la gioia di tutti, con cavalli in buona forma dopo alcune salite impegnative e l’attraversamento di Bidarray. I cavalli ben ferrati faranno progressi su terreni variegati e in un paesaggio montuoso che annuncia lo spruzzo dell’oceano.
Al final de la etapa habrá grandes galopes, para deleite de todos, con caballos en buena forma después de algunas duras subidas, y la travesía de Bidarray. Los caballos bien herrados progresarán en terrenos variados y en un paisaje montañoso que anuncia el rocío del océano.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-16 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine