Le Sentier des Crêtes Champlive Doubs

Le Sentier des Crêtes Champlive Doubs vendredi 1 août 2025.

Le Sentier des Crêtes A pieds Difficulté moyenne

Le Sentier des Crêtes Grande Rue 25360 Champlive Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Cet itinéraire au départ de Champlive permet de découvrir les crêtes et les forêts de la vallée du Doubs.

+33 3 81 84 27 98

English :

Departing from Champlive, this route takes in the ridges and forests of the Doubs valley.

Deutsch :

Auf dieser Route, die in Champlive beginnt, können Sie die Bergkämme und Wälder des Doubs-Tals entdecken.

Italiano :

Partendo da Champlive, questo itinerario si snoda tra le creste e le foreste della valle del Doubs.

Español :

Partiendo de Champlive, esta ruta recorre las crestas y los bosques del valle del Doubs.

