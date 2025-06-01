Le Sentier des Crêtes Champlive Doubs
Le Sentier des Crêtes Champlive Doubs vendredi 1 août 2025.
Le Sentier des Crêtes A pieds Difficulté moyenne
Le Sentier des Crêtes Grande Rue 25360 Champlive Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8500.0 Tarif :
Cet itinéraire au départ de Champlive permet de découvrir les crêtes et les forêts de la vallée du Doubs.
Difficulté moyenne
+33 3 81 84 27 98
English :
Departing from Champlive, this route takes in the ridges and forests of the Doubs valley.
Deutsch :
Auf dieser Route, die in Champlive beginnt, können Sie die Bergkämme und Wälder des Doubs-Tals entdecken.
Italiano :
Partendo da Champlive, questo itinerario si snoda tra le creste e le foreste della valle del Doubs.
Español :
Partiendo de Champlive, esta ruta recorre las crestas y los bosques del valle del Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data