Le sentier des écrivains (payant) Fontaine-Chaalis Oise

Le sentier des écrivains (payant) A pieds Très facile

Le sentier des écrivains (payant) Domaine de Chaalis 60300 Fontaine-Chaalis Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 4500.0 Tarif :

Un sentier de 4,5km (aller) qui incite à la flânerie sur les pas de Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval et Étienne Pivert de Sinancourt. Il chemine entre le parc Jean-Jacques Rousseau et l’Abbaye Royale de Chaalis. Tout au long de votre parcours, vous serez guidé par les textes des écrivains.

Une lecture architecturale, botanique, faunistique ou géologique vient compléter ces descriptions littéraires.

Pour pratiquer l’intégralité du Sentier, vous devez vous munir d’un code qui vous permettra l’ouverture de deux portails. Ce code vous est remis avec l’achat d’un billet du Parc Rousseau ou de l’Abbaye de Chaalis.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le sentier des écrivains (payant)

A 4.5km trail (one way) that invites you to stroll in the footsteps of Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval and Étienne Pivert de Sinancourt. It winds its way between the Parc Jean-Jacques Rousseau and the Abbaye Royale de Chaalis. Along the way, you’ll be guided by the writers’ texts.

A reading of the architecture, botany, wildlife and geology completes the literary descriptions.

To complete the entire Trail, you need a code to open two portals. This code is given to you with the purchase of a Parc Rousseau or Abbaye de Chaalis ticket.

Deutsch : Le sentier des écrivains (payant)

Ein 4,5 km langer Pfad (Hinweg), der zum Flanieren auf den Spuren von Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval und Étienne Pivert de Sinancourt einlädt. Der Weg verläuft zwischen dem Park Jean-Jacques Rousseau und der königlichen Abtei von Chaalis. Auf dem gesamten Weg werden Sie von den Texten der Schriftsteller geleitet.

Eine architektonische, botanische, faunistische oder geologische Lektüre ergänzt diese literarischen Beschreibungen.

Um den gesamten Pfad zu begehen, benötigen Sie einen Code, der es Ihnen ermöglicht, zwei Portale zu öffnen. Dieser Code wird Ihnen beim Kauf einer Eintrittskarte für den Parc Rousseau oder die Abbaye de Chaalis ausgehändigt.

Italiano :

Questo sentiero di 4,5 km (solo andata) invita a passeggiare sulle orme di Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval ed Étienne Pivert de Sinancourt. Si snoda tra il Parco Jean-Jacques Rousseau e l’Abbazia Reale di Chaalis. Lungo il percorso, sarete guidati dai testi degli scrittori.

Le descrizioni letterarie sono integrate da letture architettoniche, botaniche, faunistiche e geologiche.

Per completare l’intero percorso, avrete bisogno di un codice che vi permetterà di aprire due portali. Il codice viene fornito al momento dell’acquisto del biglietto del Parc Rousseau o dell’Abbaye de Chaalis.

Español : Le sentier des écrivains (payant)

Este sendero de 4,5 km (ida) le invita a pasear tras las huellas de Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval y Étienne Pivert de Sinancourt. Discurre entre el Parque Jean-Jacques Rousseau y la Abadía Real de Chaalis. A lo largo del recorrido, le guiarán los textos de los escritores.

Estas descripciones literarias se completan con lecturas arquitectónicas, botánicas, faunísticas y geológicas.

Para completar toda la Ruta, necesitará un código que le permitirá abrir dos portales. Este código se le entregará al comprar una entrada para el Parc Rousseau o la Abbaye de Chaalis.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France