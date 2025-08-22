Le sentier des Fileuses à Colognac Colognac Gard

Le sentier des Fileuses à Colognac

Le sentier d’interprétation “Carré de soie” de Colognac, emprunte en partie l’ancienne draille reliant Colognac à Lasalle. C’est par “Le sentier des fileuses” que les jeunes filles se rendaient à Lasalle pour travailler dans les filatures.

The Carré de soie (Silk Square) interpretation trail in Colognac follows part of the old draille linking Colognac to Lasalle. It was via Le sentier des fileuses that young girls used to travel to Lasalle to work in the spinning mills.

Der Interpretationspfad Carré de soie in Colognac verläuft zum Teil auf der alten Draille, die Colognac mit Lasalle verbindet. Über Le sentier des fileuses gingen die jungen Mädchen nach Lasalle, um in den Spinnereien zu arbeiten.

Il percorso di interpretazione Carré de soie (piazza della seta) a Colognac segue una parte dell’antica draglia che collegava Colognac a Lasalle. Le ragazze si recavano a Lasalle per lavorare nelle filande lungo il sentier des fileuses .

El sendero interpretativo Carré de soie (cuadrado de la seda) en Colognac sigue parte del antiguo draille que unía Colognac con Lasalle. Por el sentier des fileuses viajaban las jóvenes a Lasalle para trabajar en las hilanderías.

