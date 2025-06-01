Le sentier des Larris Le Coudray-Saint-Germer Oise
Le sentier des Larris A pieds Difficulté moyenne
Le sentier des Larris Devant l’église et la mairie 60850 Le Coudray-Saint-Germer Oise Hauts-de-France
Durée : 285 Distance : 17000.0 Tarif :
Au départ du Coudray-St-Germer, le chemin rejoint rapidement la Forêt domaniale de Thelle puis serpente à travers les pâtures jusqu’à Lalandelle. A mi-chemin, un petit diverticule vous mènera à la zone naturelle d’intérêt floristique des Larris de Saint-Aubin-en-Bray.
Ce site constitue l’un des derniers secteurs de larris (« pelouse » en picard) du Pays de Bray et possède un patrimoine naturel exceptionnel.
English : Le sentier des Larris
Starting from Coudray-St-Germer, the path quickly joins the Thelle State Forest and then winds through the pastures to Lalandelle. Halfway, a small diversion will lead you to the natural area of floristic interest of the Larris de Saint-Aubin-en-Bray
This site is one of the last sectors of larris (« lawn » in Picardy) in the Pays de Bray and has an exceptional natural heritage.
Deutsch : Le sentier des Larris
Von Le Coudray-St-Germer aus erreicht der Weg schnell den Staatswald von Thelle und schlängelt sich dann durch die Weiden bis nach Lalandelle. Auf halbem Weg führt Sie eine kleine Abzweigung zum Naturgebiet von floristischem Interesse « Larris de Saint-Aubin-en-Bray »
Dieses Gebiet ist eines der letzten Larris (picardisch für « Grasland ») im Pays de Bray und verfügt über ein außergewöhnliches Naturerbe.
Italiano :
Da Le Coudray-St-Germer, il sentiero raggiunge rapidamente la Forêt domaniale de Thelle e poi si snoda attraverso i pascoli fino a Lalandelle. A metà strada, una piccola deviazione vi condurrà all’area naturale di interesse floristico Larris de Saint-Aubin-en-Bray
Questo sito è una delle ultime aree di larris (« prateria » in Piccardia) rimaste nel Pays de Bray e possiede un patrimonio naturale eccezionale.
Español : Le sentier des Larris
Desde Le Coudray-St-Germer, el camino llega rápidamente al Forêt domaniale de Thelle y luego serpentea por los pastos hasta Lalandelle. A mitad de camino, un pequeño desvío le llevará a la zona natural de interés florístico de Larris de Saint-Aubin-en-Bray
Este lugar es una de las últimas zonas de larris (« pastizales » en Picardía) que quedan en el Pays de Bray y cuenta con un patrimonio natural excepcional.
