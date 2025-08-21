Le sentier des Maîtres du mont Déserté Le Châtelard Savoie

Le sentier des Maîtres du mont Déserté

Le sentier des Maîtres du mont Déserté Les Garins 73630 Le Châtelard Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Entrez dans l’histoire et apprenez à maîtriser la montagne. A travers une légende, guidé par les statues de bois, découvrez l’histoire du site du Nant des Granges et les techniques pour contrer les glissements de terrain.

https://geoparc.parcdesbauges.com/les-maitres-du-mont-deserte/ +33 4 79 54 84 28

English : Trail of the Masters of Mont Déserté

Immerse yourself in history and learn how to master the mountain. Discover the Nant des Granges site guided by the wooden statues and through a legend, as well as the techniques for blocking landslides.

Deutsch :

Treten Sie in die Geschichte ein und lernen Sie, den Berg zu beherrschen. Entdecken Sie anhand einer Legende, geführt von den Holzstatuen, die Geschichte des Ortes Nant des Granges und die Techniken, um Erdrutschen entgegenzuwirken.

Italiano :

Entrate nella storia e imparate ad affrontare la montagna. Grazie a una legenda e guidati dalle statue in legno, scoprirete la storia del sito di Nant des Granges e le tecniche per prevenire le frane.

Español :

Adéntrese en la historia y aprenda a dominar la montaña. A través de una leyenda, guiado por estatuas de madera, descubra la historia del yacimiento de Nant des Granges y las técnicas utilizadas para contrarrestar los desprendimientos.

