LE SENTIER DES MEULIERES La Livinière Hérault

LE SENTIER DES MEULIERES A pieds Très facile

LE SENTIER DES MEULIERES Les Meulières RD 182 34210 La Livinière Hérault Occitanie

Durée : 30 Distance : 100.0 Tarif :

Long d’un kilomètre, le sentier des Meulières permet de découvrir le site archéologique à travers onze stations et belvédères offrant des vues magnifiques sur la Montagne Noire et sur le Minervois, jusqu’aux confins des Pyrénées. Le site est dédié à l’histoire des carrières de meules géologie et particularités de la roche utilisé pour la construction de meules, histoire de l’extraction, etc…

+33 4 67 97 06 65

Italiano :

Il sentiero di Meulières, lungo un chilometro, attraversa il sito archeologico attraverso undici stazioni e punti di osservazione che offrono una magnifica vista sulla Montagne Noire e sul Minervois, fino al limite dei Pirenei. Il sito è dedicato alla storia delle cave di macine: geologia e caratteristiche della roccia utilizzata per costruire le macine, storia dell’estrazione, ecc…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme