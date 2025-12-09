Le Sentier des minimouilles et sa BD Flumet Savoie

Le Sentier des minimouilles et sa BD

Le Sentier des minimouilles et sa BD Route des Evettes 73590 Flumet Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Grâce à ce sentier, les randonneurs pourront découvrir les zones humides, leurs secrets et leurs petits et fragiles habitants, comme le triton alpestre

ou la grenouille rousse. Ils pourront aussi reporter les indices trouvés le long du sentier sur leur BD

https://www.flumet-montblanc.com/ +33 4 79 31 61 08

English : The Sentier des minimouilles and its comic book

Thanks to this trail, hikers will be able to discover the wetlands, their secrets, and their small and fragile inhabitants, such as the Alpine newt

and the common frog. They will also be able to record the clues they find along the trail in their comic book.

Deutsch : Der Sentier des minimouilles und sein Comic

Dank dieses Pfades können Wanderer die Feuchtgebiete, ihre Geheimnisse und ihre kleinen und empfindlichen Bewohner wie den Alpenmolch

oder den Grasfrosch entdecken. Sie können auch die entlang des Pfades gefundenen Hinweise in ihren Comic übertragen

Italiano :

Grazie a questo sentiero, gli escursionisti possono scoprire le zone umide, i loro segreti e i loro piccoli e fragili abitanti, come il tritone alpino e la rana dalle zampe rosse

e la rana dalle zampe rosse. Potranno anche trasferire gli indizi trovati lungo il percorso nel loro fumetto

Español :

Gracias a este sendero, los caminantes pueden descubrir los humedales, sus secretos y sus pequeños y frágiles habitantes, como el tritón alpino

y la rana de patas rojas. También podrán añadir a su cómic las pistas que encuentren a lo largo del recorrido

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme