Le sentier des Moissons Feyzin Rhône

vendredi 1 août 2025.

Le sentier des Moissons

Le sentier des Moissons Départ Route de Vénissieux 69320 Feyzin Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier sillonne le plateau dit « des Grandes Terres » vaste espace agricole sur les communes de Corbas, Feyzin et Vénissieux (durée 1e Boucle de 3 km) .

http://www.grandlyon.com/ +33 4 72 21 46 00

English :

The path crosses the plateau called « des Grandes Terres », a vast agricultural area in the communes of Corbas, Feyzin and Vénissieux (duration: 1st Loop of 3 km).

Deutsch :

Der Weg führt über das sogenannte « Plateau des Grandes Terres », ein großes landwirtschaftliches Gebiet in den Gemeinden Corbas, Feyzin und Vénissieux (Dauer: 1e Rundweg von 3 km) .

Italiano :

Il sentiero attraversa l’altopiano detto « des Grandes Terres », una vasta area agricola nei comuni di Corbas, Feyzin e Vénissieux (durata: 1e 3 km ad anello).

Español :

El sendero atraviesa la meseta conocida como « des Grandes Terres », una vasta zona agrícola en las comunas de Corbas, Feyzin y Vénissieux (duración: bucle de 1e 3 km).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme