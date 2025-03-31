Le sentier des névés du hohneck au kastelberg La Bresse Vosges

Promenade relativement facile, sans dénivelé important. Point le plus bas Kastelbergwasen (1166 m) ; point le plus haut sommet du Kastelberg (1346 m). Durée approximative 3 heures. Sentiers de montagne souvent caillouteux ou rocheux et escarpés bonnes chaussures indispensables. Les névés sont des accumulations de neige qui peuvent perdurer bien après la fonte de cette dernière. Ils sont souvent impressionnants, en équilibre, prêts a dévaler la pente abrupte qui s’offre à eux (prenez garde de rester sur le sentier et de ne pas marcher sur cette neige instable !). Départ Parking au pied du Hohneck, au bord de la route des crêtes. Nombreuses auberges sur le parcours. Itinéraire Depuis le pied du Hohneck, emprunter le GR 5 en direction du Rainkopf. Suivre ensuite le GR 531 en direction de l’auberge du Kastelbergwasen. Remonter ensuite vers le Hohneck en suivant le sentier du tour de La Bresse (Parcours visible sur Carte IGN 3618 OT). Pour des raisons de sécurité cet itinéraire n’est pas praticable en hiver. Balisage: GR (rectangle rouge) puis croix jaune

English :

Relatively easy walk, with no significant difference in altitude. Lowest point: Kastelbergwasen (1166 m); highest point: Kastelberg peak (1346 m). Approximate duration: 3 hours. Mountain paths often stony or rocky and steep: good shoes are essential. Snow is a snow accumulation that can last long after the snow has melted. They are often impressive, in balance, ready to tumble down the steep slope (be careful to stay on the trail and not to walk on this unstable snow!). Departure: Parking at the foot of the Hohneck, at the edge of the ridge road. Numerous inns along the route. Itinerary: From the foot of the Hohneck, take the GR 5 towards the Rainkopf. Then follow the GR 531 in the direction of the Kastelbergwasen hostel. Then go up towards the Hohneck following the path around La Bresse (Route visible on Map IGN 3618 OT). For safety reasons, this route is not suitable for winter use. Markings: GR (red rectangle) then yellow cross

Deutsch :

Relativ einfache Wanderung ohne größere Höhenunterschiede. Tiefster Punkt: Kastelbergwasen (1166 m); höchster Punkt: Gipfel des Kastelbergs (1346 m). Ungefähre Dauer: 3 Stunden. Bergpfade, die oft steinig oder felsig und steil sind: gutes Schuhwerk ist unerlässlich. Firnfelder sind Schneeansammlungen, die noch lange nach dem Schmelzen des Schnees bestehen bleiben können. Sie sind oft beeindruckend, im Gleichgewicht, bereit, den steilen Hang hinunterzustürzen, der sich ihnen bietet (achten Sie darauf, auf dem Weg zu bleiben und nicht auf diesen instabilen Schnee zu treten!) Start: Parkplatz am Fuße des Hohneck, am Rande der Route des Crêtes. Zahlreiche Gasthöfe auf der Strecke. Route: Vom Fuß des Hohneck aus nehmen Sie den GR 5 in Richtung Rainkopf. Folgen Sie dann dem GR 531 in Richtung der Auberge du Kastelbergwasen. Anschließend steigen Sie auf dem Weg der Tour de La Bresse zum Hohneck auf (der Weg ist auf der Karte IGN 3618 OT ersichtlich). Aus Sicherheitsgründen ist dieser Weg im Winter nicht begehbar. Markierung: GR (rotes Rechteck), dann gelbes Kreuz

Italiano :

Camminata relativamente facile, senza grandi variazioni di altitudine. Punto più basso: Kastelbergwasen (1166 m); punto più alto: cima del Kastelberg (1346 m). Durata approssimativa: 3 ore. I sentieri di montagna sono spesso sassosi o rocciosi e ripidi: sono indispensabili buone scarpe. I nevi sono accumuli di neve che possono durare anche molto tempo dopo lo scioglimento della neve. Sono spesso impressionanti, in equilibrio, pronti a rotolare giù per il ripido pendio che si offre loro (attenzione a rimanere sul sentiero e a non camminare su questa neve instabile!). Partenza: parcheggio ai piedi dell’Hohneck, ai margini della strada delle croste. Numerose locande lungo il percorso. Itinerario: dai piedi dell’Hohneck, prendere il GR 5 in direzione del Rainkopf. Seguite poi il GR 531 in direzione della locanda Kastelbergwasen. Poi si sale verso l’Hohneck seguendo il sentiero del Tour de La Bresse (percorso visibile sulla mappa IGN 3618 OT). Per motivi di sicurezza questo percorso non è praticabile in inverno. Marcatura: GR (rettangolo rosso) poi croce gialla

Español :

Paseo relativamente fácil, sin grandes cambios de altitud. Punto más bajo: Kastelbergwasen (1166 m); punto más alto: la cumbre del Kastelberg (1346 m). Duración aproximada: 3 horas. Los senderos de montaña suelen ser pedregosos o rocosos y empinados: es imprescindible llevar un buen calzado. Los nevés son acumulaciones de nieve que pueden durar mucho tiempo después de que la nieve se haya derretido. Suelen ser impresionantes, equilibrados, listos para rodar por la empinada pendiente que se les ofrece (¡cuidado con mantenerse en el camino y no caminar sobre esta inestable nieve!) Salida: Aparcamiento al pie del Hohneck, al borde de la ruta de las crêtes. Numerosas posadas a lo largo del camino. Itinerario: Desde el pie del Hohneck, tomar el GR 5 hacia el Rainkopf. A continuación, siga el GR 531 hacia la posada Kastelbergwasen. A continuación, suba al Hohneck siguiendo el camino de la Tour de La Bresse (ruta visible en el mapa IGN 3618 OT). Por razones de seguridad, esta ruta no es practicable en invierno. Marcado: GR (rectángulo rojo) y luego cruz amarilla

