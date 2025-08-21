Le sentier des Orchidées Chaulgnes Nièvre

Le sentier des Orchidées A pieds Difficulté moyenne

Le sentier des Orchidées Parking salle polyvalente 58400 Chaulgnes Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Un peu vallonné, mais sans difficulté, ce charmant circuit, à travers la commune de Chaulgnes, permet de découvrir en saison l’orchidée sauvage ; un joli cadeau de Dame Nature!

Difficulté moyenne

+33 3 86 70 15 06

English :

A little hilly, but not too difficult, this charming circuit through the commune of Chaulgnes offers a chance to discover wild orchids in season a lovely gift from Mother Nature!

Deutsch :

Dieser reizvolle Rundweg durch die Gemeinde Chaulgnes ist etwas hügelig, aber nicht schwierig und bietet die Möglichkeit, wilde Orchideen zu entdecken

Italiano :

Un po’ collinoso, ma non troppo difficile, questo incantevole sentiero che attraversa il comune di Chaulgnes è un ottimo modo per scoprire le orchidee selvatiche in stagione un bel regalo di Madre Natura!

Español :

Un poco accidentado, pero no demasiado difícil, este encantador sendero que atraviesa la comuna de Chaulgnes es una excelente manera de descubrir orquídeas silvestres en temporada, ¡un precioso regalo de la madre naturaleza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data