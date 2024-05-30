Le sentier des papillons Valmeinier Savoie

Le sentier des papillons

Le sentier des papillons Le Chef Lieu 73450 Valmeinier Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Pénétrez l’univers des papillons du massif du Mont-Thabor. A chaque étape, une question vous est posée, sa réponse est cachée dans le paysage. A vous de la trouver ! Merveilles, espèces, modes de vie, habitats et rôles de cet insecte vous seront dévoilés.

English : Le sentier des papillons

Enter the world of butterflies in the Mont-Thabor massif. At each step, you will be asked a question, the answer is hidden in the landscape. It’s up to you to find it! Wonders, species, lifestyles, habitats and roles of this insect will be revealed to you.

Deutsch : Le sentier des papillons

Tauchen Sie ein in die Welt der Schmetterlinge des Mont-Thabor-Massivs. Bei jeder Etappe wird Ihnen eine Frage gestellt, deren Antwort in der Landschaft versteckt ist. Es liegt an Ihnen, sie zu finden! Wunder, Arten, Lebensweisen, Lebensräume und Rollen dieses Insekts werden Ihnen enthüllt.

Italiano :

Entrate nel mondo delle farfalle sul massiccio del Mont-Thabor. In ogni tappa vi verrà posta una domanda e la risposta è nascosta nel paesaggio. Sta a voi trovarla! Vi verranno svelate le meraviglie, le specie, gli stili di vita, gli habitat e i ruoli di questi insetti.

Español : Le sentier des papillons

Adéntrate en el mundo de las mariposas del macizo del Mont-Thabor. En cada etapa, se le planteará una pregunta, y la respuesta se esconde en el paisaje. De usted depende encontrarla Se le desvelarán las maravillas, las especies, los modos de vida, los hábitats y las funciones de estos insectos.

