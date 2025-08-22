Le sentier des Paysages des vallons Saint-Genois Saint-Genis-les-Ollières Rhône

Le sentier des Paysages des vallons Saint-Genois

Le sentier des Paysages des vallons Saint-Genois Rue des Usclards 69290 Saint-Genis-les-Ollières Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier des paysages vous fait traverser le Vallon du ruisseau du Ribes et oublier la ville pour quelques heures. Paysages boisés, ruisseaux et prairies jalonnent cette promenade avec la vue sur un étang tranquille.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 78 57 05 55

English :

The landscape trail takes you through the Vallon du Ruisseau du Ribes and forget about the city for a few hours. Wooded landscapes, streams and meadows mark out this walk with the view of a quiet pond.

Deutsch :

Der Landschaftsweg führt Sie durch das Tal des Ribes-Bachs und lässt Sie die Stadt für ein paar Stunden vergessen. Bewaldete Landschaften, Bäche und Wiesen säumen diesen Spaziergang mit Blick auf einen ruhigen Teich.

Italiano :

Il percorso paesaggistico attraversa il Vallon du ruisseau du Ribes e permette di dimenticare la città per qualche ora. Paesaggi boscosi, ruscelli e prati costeggiano questa passeggiata con vista su un tranquillo laghetto.

Español :

El sendero paisajístico le lleva a través del Vallon du ruisseau du Ribes y le permite olvidarse de la ciudad por unas horas. Paisajes boscosos, arroyos y praderas bordean este paseo con vistas a un tranquilo estanque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-03-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme