Le sentier des Pitchouns à la forêt de Perrache Bédoin Vaucluse

Le sentier des Pitchouns à la forêt de Perrache

Le sentier des Pitchouns à la forêt de Perrache D 974, Lieu-dit Perrache 84410 Bédoin Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sentier de découverte ludique de la forêt de Perrache. Suivez les aventures de Tilou et Marcou et partez à la découverte de ses habitants, petits et grands qui peuplent la montagne. Une balade agréable et facile !

https://www.ventouxprovence.fr/ +33 4 90 65 63 95

English :

Playful discovery trail in the Perrache forest. Follow the adventures of Tilou and Marcou and discover the mountain’s inhabitants, young and old. A pleasant and easy walk!

Deutsch :

Spielerischer Entdeckungspfad durch den Wald von Perrache. Folgen Sie den Abenteuern von Tilou und Marcou und entdecken Sie die kleinen und großen Bewohner, die den Berg bevölkern. Ein angenehmer und einfacher Spaziergang!

Italiano :

Divertente percorso di scoperta nella foresta di Perrache. Seguite le avventure di Tilou e Marcou e scoprite gli abitanti, grandi e piccini, della montagna. Una passeggiata piacevole e facile!

Español :

Divertida ruta de descubrimiento en el bosque de Perrache. Sigue las aventuras de Tilou y Marcou y descubre a los habitantes, jóvenes y mayores, de la montaña. ¡Un paseo agradable y fácil!

