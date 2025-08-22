Le sentier des Ponts de pierre du Salon A pieds Facile

Le sentier des Ponts de pierre du Salon Ruelle de l’Église 70180 Achey Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Le sentier des ponts de pierre du Salon serpente entre les collines des communes d’Achey, Delain, Denèvre et Montot, traversées par la rivière Le Salon . Lavoirs, églises, retables remarquables, fresque géante et porte d’un ancien château féodal sont au programme de cette randonnée incontournable sur le territoire des 4 Rivières en Vesoul-Val de Saône !

http://www.entresaoneetsalon.fr/ +33 3 84 67 67 19

English :

The Salon stone bridges trail winds through the hills of Achey, Delain, Denèvre and Montot, crossed by the river Le Salon . Washhouses, churches, remarkable altarpieces, a giant fresco and the gateway to an ancient feudal castle are all on the program for this not-to-be-missed hike in the 4 Rivières en Vesoul-Val de Saône area!

Deutsch :

Der Wanderweg Steinbrücken des Salons schlängelt sich zwischen den Hügeln der Gemeinden Achey, Delain, Denèvre und Montot, die vom Fluss Le Salon durchquert werden. Waschhäuser, Kirchen, bemerkenswerte Altarbilder, ein riesiges Fresko und das Tor eines alten feudalen Schlosses stehen auf dem Programm dieser Wanderung, die man im Gebiet der 4 Rivières en Vesoul-Val de Saône nicht verpassen sollte!

Italiano :

Il percorso I ponti di pietra del Salon si snoda tra le colline di Achey, Delain, Denèvre e Montot, attraverso le quali scorre il fiume Le Salon . Lavatoi, chiese, pale d’altare notevoli, un affresco gigante e la porta di un antico castello feudale sono il programma di questa imperdibile passeggiata nella zona delle 4 Rivières di Vesoul-Val de Saône!

Español :

El sendero de los puentes de piedra del Salón serpentea por las colinas de Achey, Delain, Denèvre y Montot, por las que discurre el río Le Salon . Lavaderos, iglesias, retablos notables, un fresco gigante y la puerta de entrada a un antiguo castillo feudal forman parte del programa de este paseo ineludible en las 4 Rivières de Vesoul-Val de Saône

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data