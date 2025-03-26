Le sentier des rainettes Saint-Martin-des-Lais Allier

Située à l’est du bourbonnais, cette boucle propose de découvrir le plus long fleuve de France, la Loire, ainsi que son espace protégé, la Réserve Naturelle du Val de Loire bourbonnais.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : The tree frogs path

Located on the east part of the bourbonnais area, ride this loop and discover the longest river of France, the Loire, and its protected area, the Val de Loire.

Deutsch :

Im Osten des Bourbonnais gelegen, bietet dieser Rundweg die Möglichkeit, den längsten Fluss Frankreichs, die Loire, sowie ihr Schutzgebiet, das Naturreservat des Bourbonnais Loire-Tals, zu entdecken.

Italiano :

Situato nella parte orientale della regione del Bourbonnais, questo anello offre l’opportunità di scoprire il fiume più lungo della Francia, la Loira, e la sua area protetta, la Riserva Naturale Val de Loire Bourbonnais.

Español :

Situado en el este de la región del Bourbonnais, este bucle ofrece la oportunidad de descubrir el río más largo de Francia, el Loira, así como su zona protegida, la Reserva Natural del Val de Loire Bourbonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme