Le Sentier des Rapaces Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Rhône

Le Sentier des Rapaces

Le Sentier des Rapaces Chemin des Rapaces 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Du Mont Cindre (469 m), 3e sommet de la Communauté urbaine (après les Mont Verdun 625 m et Mont Thou 609 m), le sentier des Rapaces vous offre des points de vue sur les falaises ocres des Monts d’Or, le Val de Saône, la Dombes ou les Monts du Lyonnais.

http://www.grandlyon.com/ +33 4 78 47 20 01

English :

From Mont Cindre (469 m), the 3rd highest peak in the Urban Community (after Mont Verdun 625 m and Mont Thou 609 m), the Raptors’ Trail offers you views of the ochre cliffs of the Monts d’Or, the Val de Saône, the Dombes or the Monts du Lyonnais.

Deutsch :

Vom Mont Cindre (469 m), dem dritthöchsten Gipfel der Communauté urbaine (nach dem Mont Verdun 625 m und dem Mont Thou 609 m), bietet Ihnen der Greifvogelpfad Aussichtspunkte mit Blick auf die ockerfarbenen Felsen der Monts d’Or, das Saône-Tal, die Dombes oder die Monts du Lyonnais.

Italiano :

Dal Mont Cindre (469 m), la terza vetta più alta della comunità urbana (dopo il Mont Verdun 625 m e il Mont Thou 609 m), il Sentier des Rapaces offre una vista sulle falesie ocra dei Monts d’Or, della Val de Saône, delle Dombes o dei Monts du Lyonnais.

Español :

Desde el Monte Cindre (469 m), la tercera cima más alta de la comunidad urbana (tras el Monte Verdún, de 625 m, y el Monte Thou, de 609 m), el sentier des Rapaces ofrece vistas de los acantilados ocres de los Montes de Oro, el Valle del Saona, las Dombes o los Montes del Lyonnais.

