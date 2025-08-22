Le sentier des Saliens Les Salelles Lozère

Le sentier des Saliens Marche nordique Facile

Le sentier des Saliens 48230 Les Salelles Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 8605.0 Tarif :

Petite randonnée autour du charmant village des Salelles, situé en plein coeur de la Vallée du Lot.

Facile

http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08

English :

A short hike around the charming village of Les Salelles, in the heart of the Lot Valley.

Deutsch :

Kleine Wanderung um das charmante Dorf Les Salelles, das im Herzen des Lot-Tals liegt.

Italiano :

Una breve passeggiata intorno all’incantevole villaggio di Les Salelles, nel cuore della Valle del Lot.

Español :

Un corto paseo por el encantador pueblo de Les Salelles, en el corazón del valle del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère