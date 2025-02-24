Le sentier des Vestiges de l’Industrie de la Soie Saint-Hippolyte-du-Fort Gard

Le sentier des Vestiges de l’Industrie de la Soie

Le sentier des Vestiges de l’Industrie de la Soie 3, place du 8 mai 1945 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Gard Occitanie

Au départ, et en complément de la visite du Musée de la Soie, le sentier des vestiges de l’industrie de la soie est parcours urbain conduit le visiteur à la découverte de nombreux vestiges et bâtiments liés à la soie.

+33 4 30 67 26 94

English :

The Silk Museum is complemented by the Silk Industry Remains Trail, an urban trail that leads visitors to discover numerous silk-related buildings and remains.

Deutsch :

Als Ausgangspunkt und Ergänzung zum Besuch des Seidenmuseums führt der Pfad der Überreste der Seidenindustrie durch die Stadt zu zahlreichen Überresten und Gebäuden, die mit der Seidenherstellung in Verbindung stehen.

Italiano :

Per cominciare, oltre alla visita al Museo della Seta, il Silk Industry Remains Trail è un percorso urbano che conduce i visitatori alla scoperta dei numerosi resti ed edifici associati all’industria della seta.

Español :

Para empezar, y además de la visita al Museo de la Seda, la Ruta de los Vestigios de la Industria de la Seda es un recorrido urbano que lleva a los visitantes a descubrir los numerosos vestigios y edificios relacionados con la industria de la seda.

