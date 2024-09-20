Le sentier des vignes Sarras Ardèche

Le sentier des vignes

Le sentier des vignes Panneau info rando devant l’église 07370 Sarras Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Superbe balade VTT entre vallée sauvage de la rivière d’Ay au plateau ardéchois. Profitez des larges points de vue, des méandres du Rhône au vignoble du saint joseph.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Superb mountain bike ride between the wild valley of the Ay river and the Ardèche plateau. Take advantage of the wide viewpoints, from the meanders of the Rhône to the vineyards of Saint Joseph.

Deutsch :

Wunderschöne Mountainbike-Tour zwischen dem wilden Tal des Flusses Ay und der Hochebene der Ardèche. Genießen Sie die weiten Ausblicke von den Mäandern der Rhône bis zu den Weinbergen des Saint Joseph.

Italiano :

Superba escursione in mountain bike tra la selvaggia valle del fiume Ay e l’altopiano dell’Ardèche. Approfittate degli ampi punti di vista, dai meandri del Rodano ai vigneti di Saint Joseph.

Español :

Magnífico recorrido en bicicleta de montaña entre el salvaje valle del río Ay y la meseta de Ardèche. Aproveche los amplios miradores, desde los meandros del Ródano hasta los viñedos de Saint Joseph.

