Le sentier d’Henri Le Bastit Lot

Le sentier d’Henri

Le sentier d’Henri 46500 Le Bastit Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 8500.0 Tarif :

Henri, un habitant du Bastit, a fortement contribué à la mise en valeur de ce sentier qui porte aujourd’hui son nom

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Henri, a resident of Le Bastit, was instrumental in the development of the trail that now bears his name

Deutsch :

Henri, ein Einwohner von Le Bastit, hat stark dazu beigetragen, dass der Pfad, der heute seinen Namen trägt, aufgewertet wurde

Italiano :

Henri, residente a Le Bastit, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del sentiero che oggi porta il suo nome

Español :

Henri, vecino de Le Bastit, contribuyó en gran medida al desarrollo del sendero que hoy lleva su nombre

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot