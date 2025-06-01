Le sentier du berger des vaches Vaux-et-Chantegrue Doubs

Le sentier du berger des vaches Vaux-et-Chantegrue Doubs vendredi 1 août 2025.

Le sentier du berger des vaches A pieds Facile

Le sentier du berger des vaches 18-20 Rue Chargebin 25160 Vaux-et-Chantegrue Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Entrez au coeur d’un milieu pastoral typique du Haut-Doubs, dans lequel l’élevage tient une place prépondérante pour le maintien de la vie sauvage. 14 panneaux explicatifs dévoilent les secrets de ce paysage singulier.

Facile

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/ +33 3 81 49 88 84

English :

Enter in the heart of a typical pastoral environment of the Haut-Doubs, in which the breeding holds a dominating place for the maintenance of the wild life. 14 explanatory panels reveal the secrets of this unique landscape.

Deutsch :

Betreten Sie das Herz einer für den Haut-Doubs typischen pastoralen Umgebung, in der die Viehzucht einen wichtigen Platz für die Erhaltung des Wildlebens einnimmt. 14 Schautafeln enthüllen die Geheimnisse dieser einzigartigen Landschaft.

Italiano :

Entrate nel cuore di un ambiente pastorale tipico dell’Haut-Doubs, dove l’allevamento svolge un ruolo fondamentale per il mantenimento della fauna selvatica. 14 pannelli esplicativi svelano i segreti di questo paesaggio unico.

Español :

Adéntrese en el corazón de un entorno típicamente pastoril del Haut-Doubs, donde la ganadería desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la fauna. 14 paneles explicativos desvelan los secretos de este paisaje único.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data