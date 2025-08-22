Le sentier du Bézo Charlieu Loire

Le sentier du Bézo

Le sentier du Bézo Un départ Rue Jean Jaurès, un départ au camping de Charlieu 42190 Charlieu Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier vous permettra de profiter de la nature et de découvrir en le parcourant les enjeux locaux de l’eau à travers des supports ludiques la vie de la rivière, l’eau potable, la biodiversité, le risque inondation et un peu d’histoire locale…

+33 4 77 60 12 42

English :

This trail lets you enjoy nature and discover local water issues through a variety of fun activities: river life, drinking water, biodiversity, flood risk and a little local history…

Deutsch :

Dieser Pfad ermöglicht es Ihnen, die Natur zu genießen und auf spielerische Weise die lokalen Herausforderungen des Wassers zu entdecken: das Leben im Fluss, Trinkwasser, Biodiversität, Überschwemmungsrisiko und ein wenig lokale Geschichte…

Italiano :

In questo percorso si può godere dell’ambiente naturale e scoprire le problematiche idriche locali attraverso attività divertenti: la vita nel fiume, l’acqua potabile, la biodiversità, il rischio di inondazioni e un po’ di storia locale…

Español :

En este sendero, podrá disfrutar del entorno natural y descubrir los problemas locales relacionados con el agua a través de divertidas actividades: la vida en el río, el agua potable, la biodiversidad, el riesgo de inundaciones y un poco de historia local…

