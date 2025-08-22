Le sentier du Brouillard Randonnée en Nord-Touraine Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Le sentier du Brouillard Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le sentier du Brouillard Randonnée en Nord-Touraine Place du Mail 37370 Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 12800.0 Tarif :

Le sentier du Brouillard à Neuvy-le-Roi est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez le centre-bourg de ce charmant village, son église et sa place du Mail. Vous aurez également l’opportunité d’admirer l’étang des Arguillonnières

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The Fog Trail Hiking in Nord-Touraine

The Brouillard trail in Neuvy-le-Roi is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the village center, church and Place du Mail. You’ll also have the opportunity to admire the Etang des Arguillonnières

Deutsch : Der Nebelweg Wandern in der Nord-Touraine

Der Nebelpfad in Neuvy-le-Roi ist mit dem Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie den Ortskern dieses charmanten Dorfes, seine Kirche und den Place du Mail. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, den Étang des Arguillonn

Italiano :

Il sentiero Brouillard di Neuvy-le-Roi ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa deliziosa passeggiata, scoprirete il centro di questo affascinante villaggio, la sua chiesa e la sua Place du Mail. Potrete anche ammirare lo stagno di Arguillonnières

Español : El sendero de la niebla Senderismo en Nord-Touraine

El sendero de Brouillard en Neuvy-le-Roi ha sido galardonado con el sello de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante este agradable paseo, descubrirá el centro de este encantador pueblo, su iglesia y su plaza del Correo. También podrá admirar el estanque de Arguillonnières

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire