Le sentier du garde Chanac Lozère

Durée : 120 Distance : 5777.0 Tarif :
Ce circuit, à proximité du village de Chanac, est une boucle traversant une partie de la forêt domaniale de Mende et des alentours du village.
http://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ +33 4 66 48 88 08
This circuit, close to the village of Chanac, is a loop through part of the Mende state forest and the area around the village.
Dieser Rundweg in der Nähe des Dorfes Chanac führt durch einen Teil des Staatswaldes von Mende und die Umgebung des Dorfes.
Questo sentiero, vicino al villaggio di Chanac, è un percorso ad anello che attraversa parte della foresta nazionale di Mende e l’area circostante il villaggio.
Este sendero, cerca del pueblo de Chanac, es una ruta en bucle que atraviesa parte del bosque nacional de Mende y los alrededores del pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère